Stampa Germania, 'Ratzinger resta qui'

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 19 GIU - Benedetto XVI potrebbe non fare ritorno in Vaticano ma restare nella sua Germania. L'ipotesi viene fatta circolare sulla stampa tedesca, in particolare la Bild, da ambienti cattolici di Ratisbona, la cittadina nella quale si trova in queste ore Ratzinger per fare visita al fratello maggiore, Georg, che ha 96 anni e che è molto malato. Forse più che una 'notizia' potrebbe essere una suggestione, un desiderio di quel mondo dal quale arriva il Papa emerito e che lo ha sempre seguito con molto affetto, da quando era cardinale in Curia, Papa poi e anche negli ultimi anni. L'ultima comunicazione ufficiale da parte del Vaticano, sul viaggio di Benedetto, risale a ieri, secondo la quale resterà in Germania "il tempo necessario". Fonti Oltretevere confermano che in effetti il ritorno di Ratzinger al monastero Mater Ecclesiae è atteso "a giorni". Dunque solo il tempo per dare l'ultimo saluto al fratello.