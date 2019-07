App comuni che diventano 'armi' per praticare lo stalking. Gli esperti lanciano l'Sos: come difendersi

Il tempo di scaricare una normalissima app dallo store o di fare una veloce ricerca su Google ed è possibile sapere tutto quello che fa il proprio o la propria partner attraverso il suo telefonino. Quella che prima era una "cosa da spie", sottolineano gli esperti del Citizen Lab dell'Università di Toronto in un corposo rapporto intitolato Il predatore nella tua tasca, è ormai talmente comune che questi software hanno preso il nome di stalkerware, e sono coinvolti nella quasi totalità dei casi di violenza domestica.

App e stalking

Una ricerca canadese ad esempio, si legge nel documento, ha trovato che il 98% dei colpevoli di violenza nei confronti del/della partner aveva usato la tecnologia per intimidire o minacciare la vittima e il 72% aveva hackerato le email e gli account dei social delle donne. Percentuali simili sono state trovate da altre ricerche in Australia e Usa. Nella totalità dei casi però non si persegue chi ha messo a disposizione la app, che sono spesso pubblicizzate come applicazioni "buone", per controllare i figli ad esempio o i propri dipendenti, anche se in alcuni casi i riferimenti a "spose infedeli" o "partner che mentono" sono espliciti.

"Il fenomeno ha un'ampia diffusione anche da noi - commenta Nicola Bernardi il direttore di Federprivacy, associazione che riunisce gli esperti del settore - si pensi che ci sono già delle sentenze della Cassazione che citano questo tipo di app. Spesso però i produttori sono su server esteri, oppure mettono un avviso nei termini di accettazione del servizio in cui chi installa la app si impegna a usarla solo per fini legali, e questo basta".

Centinaia di app mascherate da "buone"

I metodi per spiare sono diversi, sottolinea Bernardi. Ci sono decine di app semplicemente scaricabili dagli store, spesso mascherate da finalità "buone", come il controllo dei figli, che una volta installate sul telefono della partner non sono visibili se non attraverso un antivirus. Chi ha dimestichezza con il deep web può invece trovarne di più sofisticate, irrintracciabili.

Cosa fare per difendersi dalle app spia

"Ma al giorno d'oggi tutto può diventare un mezzo per spiare - sottolinea l'esperto - si pensi alle app per trovare la propria auto, che molte case costruttrici ormai forniscono di default, o a quelle per trovare il telefono. C'è ormai una miriade di app che può essere usata per spiare, e l''internet delle cose' peggiorerà la situazione". Per difendersi innanzitutto bisogna "installare l'antivirus sul proprio smartphone, scegliendone uno affidabile e a pagamento, anche perché spesso quelli gratuiti sono poco aggiornati, o addirittura nascondono software spia. Poi il cambiamento deve anche essere culturale, bisogna valutare attentamente le conseguenze di tutto ciò che si installa".

Dal punto di vista legale, conclude Bernardi, le autorità regolatorie si stanno muovendo. "La tendenza è sempre di più a considerare chi gestisce gli store come responsabile delle app che vi sono presenti. Questo è probabilmente l'unico modo per intervenire, anche se ci sono diverse difficoltà da superare".