Spostamenti tra Regioni consentiti dal 1° giugno, ecco i criteri che determineranno la riapertura

"Penso che dal primo giugno ci sarà possibilità di spostarsi da una regione all'altra. E secondo me sarà possibile muoversi anche dalla Lombardia". Così Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ospite della trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital che sui dati della Lombardia di ieri dichiara "erano falsati".

Maggiore libertà da fine mese

"Dal 18 maggio faremo un passo avanti e di questo ne sono sicuro e per fine mese ci sarà maggiore libertà. Ovviamente non posso garantire oggi la libertà del movimento fra diversi Regioni perché è un momento di osservazione; è una fase 2 molto iniziale e ci sono 12 regioni che hanno meno di 12 infetti", afferma Sileri. "E' come se all'Italia fosse stata data una lettera di dimissioni dopo una brutta malattia: bisogna aspettare queste due settimane e vedere come va. Noi dobbiamo essere pronti a non farci prendere alle spalle da eventuali altri contagi" aggiunge Sileri.

Boccia: "Serve prudenza"

"L'Italia è un malato in condizioni migliori di prima. Ma è pur sempre un malato, che non può permettersi ricadute". Lo dice il ministro per le Autonomie Francesco Boccia al question time alla Camera sottolineando che "la prudenza che il governo ha utilizzato" finora "è tutta finalizzata a questo obiettivo". Inoltre secondo Boccia le riaperture dal 18 maggio dovranno essere fatte con prudenza "perché c'è il rischio di nuovi focolai nei luoghi di lavoro".

Linee guida su fase 2 pronte, oggi a Regioni

"Le linee guida" sulla Fase 2 "sono complete e saranno trasmesse alle Regioni questa sera. Si tratta di indicazioni che il governo dà per una tutela rigorosa ed esclusiva sul lavoro", precisa Boccia al question time alla Camera.

La decisione ai Governatori

A partire dal 1 giugno gli spostamenti tra regioni potranno essere consentiti, ma a patto che si rispettino dei criteri ben precisi che ne determineranno la riapertura. Se i numeri relativi ai contagi lo permetteranno ci si potrà spostare nella seconda casa e ricongiungersi ai parenti che vivono in altre regioni, anche se la decisione finale spetterà ai governatori delle singole regioni che valuteranno il da farsi in modo autonomo dopo l'eventuale via libera del Governo.

Gli indicatori

Per riaprire, i presidenti regionali dovranno comunque fare riferimento a una serie di indicatori illustrati in un decreto del ministero della Salute, guidato da Roberto Speranza. Il primo tra tutti sarà la valutazione del numero dei soggetti positivi al covid. Verrà fatta una mappatura comune per comune che terrà aggiornato l'indice di contagio che, ovviamente, dovrà mantenersi sempre basso. Le Regioni dovranno essere in grado di presentare un numero di checklist da somministrare di settimana in settimana alle strutture sociosanitarie, evidenziando quelle in cui si è riscontrata almeno una criticità.

Il numero dei tamponi eseguiti

Bisognerà fornire dati anche sul numero di tamponi eseguiti, più ne verranno fatti, più i dati saranno. Si suggerisce di riportare anche l'intervallo tra l'inizio dei sintomi e la data di isolamento del soggetto. Andranno poi riferite chi sono le figure professionali per ciascun servizio territoriale impiegate nel tracciamento dei contatti avuti dal caso positivo e posti quindi in quarantena e isolamento.

I focolai

Verranno valutati anche i luoghi in cui si verificano casi o magari piccoli focolai e il numero di accessi in pronto soccorso con casi sospetti o accertati. Per la riapertura, sarà importantissimo anche il numero di posti letto disponibili nelle strutture ospedaliere, e in particolare nelle terapie intensive. Potrebbe infatti verificarsi una seconda ondata di contagi con l'allentamento delle misure restrittive.

Boccia: "La riapertura dipenderà dai dati"

Per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia preferisce mantenere la cautela e a Repubblica.it precisa: "Dipenderà dai dati del monitoraggio delle singole regioni che a partire da giovedì vedremo ogni settimana e saranno sempre pubblici. Due regioni a basso rischio, a maggior ragione se limitrofe, sarà naturale che potranno avere mobilità interregionale. Ma se una regione è ad alto rischio e una a basso rischio ci saranno inevitabili limitazioni automatiche. Questo meccanismo non è stato ancora definito perché è il più complesso e andrà deciso insieme".