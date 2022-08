Sportellino di un aereo cade in centro turistico in Sardegna

(ANSA) - ARBATAX, 26 AGO - Lo sportellino di sicurezza dal lato del pilota si è staccato da un aereo di una compagnia autorizzata al sorvolo per il lancio dei paracadusti ed è caduto in un quartiere residenziale tra Arbatax e la spiaggia di Porto Frailis, in prossimità della chiesa di San Giorgio. Fortunatamente non ha colpito persone o cose. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e gli agenti del commissariato di Tortolì che hanno sequestrato lo sportello e avviato le indagini. L'aereo era decollato dall'aereoporto di Arbatax ."Lo sportello è piccolo e di un materiale leggero - ha spiegato all'ANSA il sindaco di Tortolì Massimo Cannas - ma avrebbe potuto colpire qualcuno nel borgo marino affollato di turisti. Per fotuna non è successo niente di grave, ma è opportuno che le forze dell'ordine indaghino sulla vicenda per evitare che un episodio del genere si ripeta". (ANSA).