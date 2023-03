(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Il Tribunale Militare di Roma ha condannato a 30 anni Walter Biot, l'ufficiale di Marina accusato di spionaggio per avere ceduto notizie e atti segreti ad un funzionario dell'Ambasciata russo in Italia in cambio di denaro. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche. (ANSA).