La Sardegna riapre le spiagge e i negozi, con alcune condizioni. I trasporti e la verifica dei contagi

Spiagge aperte e libere a partire da oggi. La Sardegna, seguendo le linee guida contenute nel Dpcm e dopo un confronto serrato con il governo da una parte e i sindaci dell'Isola dall'altra, riapre i litorali. Aperte anche tutte le attività commericaili, di qualunque genere e settore. Ma ad alcune condizioni. Per quanto riguarda i litorali, se è vero che chiunque da oggi potrà accedere alle spiagge e agli spazi aperti adiacenti, lo potrà fare solo rispettando la distanza di almeno un metro. La mascherina - da portare sempre con sé - sarà necessaria qualora non sia possibile rispettare il distanziamento sociale. Nei negozi e nelle attività commerciali di ogni genere, resta l'obbligo di usare il dispositivo di protezione individuale, la sanificazione delle mani e l'uso dei guanti.

Quarantenza per chi arriva fino al 2 giugno

L'ordinanza di 13 articoli, firmata nella notte dal governatore Christian Solinas, prevede anche la ripresa dei trasporti da e per la Sardegna che, nella loro integrità, avverrà a partire dal 3 giugno, come stabilito dal Dpcm 13, l'ultimo emanato dal premier Giuseppe Conte. Fino ad allora chi arriverà nell'isola lo potrà fare solo per necessità, motivi di salute, per lavoro e per rientro al proprio domicilio, rispettando obbligatoriamente il periodo di quarantena. "Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dal luogo di provenienza - si legge infatti nell'ordinanza - hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario di 14 giorni".

Altro obbligo imposto ai vettori aerei e navali - è scritto - e alle società di gestione degli scali è quello di acquisire e mettere a disposizione della Regione i nominativi e i recapiti dei viaggiatori arrivati in Sardegna.

Verifica dei contagi

Queste norme dunque saranno in vigore fino al 2 giugno, quando avverrà la verifica della curva dei contagi, tenendo conto che la Regione possiede attualmente l'indice Rt, calcolato dall’Istituto superiore di sanità e dalla Fondazione Bruno Kessler, tra i più bassi d'Italia, 0,24. Il dato si presume che rimanga pressoché invariato fino alla riapertura degli scali aerei e marittimi da e per l'Isola, ma questo, come detto avverrà a partire da 3 giugno e sempre che la curva dei contagi non riservi sorprese.

Aeroporti e porti aperti a tappe

Infine gli aeroporti e i porti che fino a ieri erano per lo più interrotti. L'unico aeroporto attivo era infatti quello di Cagliari, mentre in quello di Olbia erano consentiti a partire dalla settimana scorsa solo i voli privati, da oggi consentiti anche ad Alghero. Dal 21 maggio invece, spiega l'ordinanza, sarà possibile l'attività di aviazione generale in tutti gli aeroporti dell'Isola, "previa sottoscrizione tra Regione e Società di gestione aeroportuali di apposite linee guida sui controlli da effettuare sui passeggeri in ingresso, validate dal Comitato tecnico scientifico", spiega l'ordinanza.