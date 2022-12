Spettacolo, Vittoria Puccini: "Si sostenga la cultura con l'indennita' di discontinuita' approvata a luglio"

L'indennita' di discontinuita' e' una misura per i lavoratori del mondo dello spettacolo che avrebbero un reddito anche quando non lavorano "Gli artisti nei momenti tra uno spettacolo e l'altro in realta' studiano e lavorano, quel tempo dev'essere messo in conto" dice Vittoria Puccini attrice e presidente di Unita alla conferenza stampa indetta oggi da Unita (Unione naz. interpreti teatro e audiovisivo), Arci, la Musica che Gira, Il jazz italiano e Centro Studi Doc/Rete doc e SLC CGIL. La misura approvata con il ddl Spettacolo lo scorso luglio sarebbe dovuta entrare in bilancio con un fondo per la partenza di 200 milioni di euro, ma in bozza non c'era nulla. Il Pd con Orfini ha presentato un emendamento con 150 milioni di euro che e' stato accantonato, mentre il presidente della commissione Cultura Federico Mollicone ha promesso 100 milioni di euro. Gli artisti intanto si mobilitano.