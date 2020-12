Speranza: variante inglese del virus si diffonde più velocemente

Roma, 20 dic. (askanews) - In Gran Bretagna è stata scoperta "una variante del coronavirus e la capacità di diffusione è di circa il 70% più significativa". Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza, sottolineando che "come misura di precauzione abbiamo deciso di bloccare i voli per la Gran Bretagna, per dare ai nostri scienziati la possibilità di comprendere la portata del virus che abbiamo di fronte"."Al momento - ha spiegato Speranza intervenendo a 'In mezz'ora in più' - abbiamo un contatto con il governo inglese: si tratterebbe di una mutazione. Non sembra fare più danni rispetto alla variante precedente, ma il fatto che possa diffondersi più velocemente porta a più contagi. Tutto questo rende ancora più importanti le misure di precauzione e cautela prese in questi giorni".