Speranza: green pass in hotel, treni regionali, trasporti locali

Milano, 24 nov. (askanews) - "Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti sull'utilizzo del green pass, che viene esteso agli alberghi, per aiutare le nostre strutture ricettive ad affrontare la stagione; al trasporto ferroviario regionale e interregionale e anche al trasporto pubblico locale; inoltre sarà necessario per accedere agli spogliatoi delle attività sportive, anche quelle che poi si tengono all'aperto". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri."Inoltre - ha aggiunto Speranza - il Cts ha indicato in 9 mesi la durata idonea del green pass, rispetto ai 12 mesi di durata precedenti".