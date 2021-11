Speranza: "I contagi covid crescono". Quattro Regioni verso la zona gialla

"I contagi" Covid "crescono in Europa, ma anche in Italia. E' vero che abbiamo i numeri migliori della stragrande maggioranza dei Paesi europei, ma dobbiamo stare con piedi per terra ed essere consapevoli che dobbiamo insistere ancora e il più possibile sugli strumenti che abbiamo per tenere la curva sotto controllo". E' il monito lanciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento in video-collegamento al convegno 'L'Italia e l'Europa: il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia', promosso dalla Fondazione Italia in salute.

Il punto sui vaccini

"A questa mattina l'Italia è all'86,79% di vaccinati con la prima dose" di anti-Covid; "siamo oltre l'84% di vaccinati con due dosi e siamo a 3 milioni e 120mila persone che hanno avuto anche il richiamo. Dobbiamo accelerare e far salire ogni giorno anche il dato delle prime dosi. Ieri ci sono state 18mila prime dosi. Queste persone arrivano tardi, ma danno un contributo. Ogni prima dose in più abbiamo uno scudo un po' più forte, quindi dobbiamo insistere. Ci sono ancora persone che dopo i dubbi si convincono", ha rimarcato il ministro.

Unione europea della salute

"La crisi del Covid ci consegna una verità, ovvero che le politiche della salute non possono essere considerate politiche nazionali, ma devono essere lette come politiche che hanno bisogno di decisioni, scelte e indirizzi che non possono che essere sovranazionali. Da questo punto di vista l'idea di una Unione europea della salute va nella direzione giusta, ma è del tutto evidente che su queste politiche servano più coordinamento europeo e più scelte a livello europeo". Se necessario serve anche "cedere un pezzo di sovranità, perché cederlo significa riconquistalo a livello più alto", ha sottolineato il ministro della Salute.

"Rafforzare l’Ema"

"Serve più coordinamento europeo" sulle scelte di politiche di salute e serve "farlo in maniera più efficace. Sicuramente Hera", la nuova Agenzia Ue per le emergenze sanitarie, "va nella direzione giusta". Ma "dobbiamo rafforzare l'Ema", l'Agenzia europea del farmaco, "e dovremmo investire a livello globale sul multilateralismo a partire chiaramente dall'Oms", l'Organizzazione mondiale della sanità, ha quindi affermato Speranza.

4 regioni in zona gialla?

Secondo gli esperti la curva dei contagi aumenta molto rapidamente. L'indice di replicazione diagnostica (RDt) a livello nazionale sui dati del 13 novembre "è pari a 1,42 e superiore all'uno in tutte le regioni". Questo indica "una significativa accelerazione nella diffusione dei contagi che, a parità di condizioni, potrebbe portare tra due settimane 4 regioni a superare la soglia del tasso di incidenza settimanale di 250 casi per 100.000 e altre 8 sopra 150 casi per 100.000". La Regione più a rischio è il Friuli-Venezia Giulia, che con i dati attuali rischia di passare in zona gialla già da lunedì prossimo. A rischio anche Veneto, Liguria, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano: in tutti questi territori l'incidenza potrebbe presto superare il livello di guardia di 250 positivi su 100mila abitanti. Dati che un anno fa avrebbero determinato la zona rossa, ma ora grazie ai vaccini i ricoveri sono ancora contenuti anche se difficilmente prevedibili.

Il Friuli-Venezia

Il Friuli-Venezia Giulia è la Regione più a rischio, con un'incidenza pari a 233 casi su 100mila abitanti e soprattutto una pressione ospedaliera al limite della soglia d'allerta (già superata con l'11% di ricoveri in terapia intensiva e ad un passo con il 13% di ricoveri nei reparti ordinari). Il presidente, Massimiliano Fedriga, ha dichiarato: "Siamo molto vicini alla zona gialla, mi auguro di non arrivare a quella arancione. Le restrizioni non possono essere a carico dei vaccinati, sarebbe bene allentarle per loro rispetto ad aumentarle per i non vaccinati. I cortei di Trieste hanno provocato il più grande cluster della nostra Regione, pesa la vicinanza geografica con Austria e Slovenia e il tracciamento viene reso più difficile da chi non vuole farsi il tampone o da chi non rivela dove e con chi è stato".

Liguria

La pensa diversamente Giovanni Toti, presidente della Liguria: "C'è chi dice che il green pass esiste solo in Italia e che solo da noi ci sono così tante restrizioni, ma non è vero. Alle chiusure preferisco restrizioni solo per i non vaccinati".

Bolzano

Non va meglio nella Provincia autonoma di Bolzano, dove l'incidenza settimanale ha superato quota 300 e questo si riflette anche nella pressione ospedaliera (8% di terapie intensive e 13% di ricoveri ordinari).

Veneto

In Veneto i dati sono migliori (l'incidenza è pari a 115,3, terapie intensive al 6% e ricoveri ordinari al 4%) ma non sufficienti a scongiurare il rischio. Il presidente Luca Zaia ha spiegato: "Se non si fermano i contagi, passeremo anche in zona rossa e siamo preoccupati per questo trend lento e inesorabile. Per fortuna gli ospedali non sono pieni grazie ai vaccini ma nel giro di due settimane, stando alle proiezioni, rischiamo di avere 100 persone in terapia intensiva".

Marche

Meno preoccupante, ma da non sottovalutare, la situazione delle Marche (6% di ricoveri ordinari e 8% di terapie intensive), del Lazio (9% di ricoveri ordinari e 7% di terapie intensive, ma una disponibilità maggiore di posti letto rispetto alla media delle altre Regioni) e della Lombardia (anche se Guido Bertolaso sottolinea il dato contenuto dell'incidenza).