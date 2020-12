Spazio: Josef Aschbacher è nuovo direttore generale Esa

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Josef Aschbacher sarà il nuovo direttore generale dell'Agenzia spaziale europea (Esa) per i prossimi 4 anni. La nomina è stata fatta oggi dal Consiglio dell'Esa, che ha così scelto il sostituto di Jan Worner, il cui mandato d'ufficio termina il 30 giugno 2021. Aschbacher è attualmente Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell'Esa e capo dal 2016 dell'Esrin, il centro Esa vicino Roma per l'Osservazione della Terra. Nato in Austria, Aschbacher ha studiato all'Università di Innsbruck, dove ha conseguito dei master e un dottorato in Scienze Naturali. Ha oltre tre decenni di esperienza di lavoro in organizzazioni internazionali, comprese l'Esa, la Commissione Europea, l'Agenzia Spaziale Austriaca e l'Istituto Asiatico di Tecnologia. (ANSA).