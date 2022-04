"Non mi sento un eroe. Non sono un eroe". Così Vincenzo Femminelli, il tassista ed ex militare della Guardia di Finanza che per tre ore ha portato in macchina da Pescara fino ad un'area di servizio della A14 nel Pesarese Federico Pecorale, il 29enne accusato di aver sparato domenica pomeriggio al cuoco 23enne di un ristobar di Piazza della Rinascita a Pescara. "Sono una persona normale - ha detto - che ha fatto il suo dovere. Nonostante siano passati cinque anni da quando ho lasciato la Guardia di Finanza, la divisa me la porto dentro. E quando c'è da dare una mano sono sempre pronto".

La fuga verso la Svizzera

"Quando è salito - racconta il tassista Vincenzo al Corriere della Sera - mi ha detto: “Devo fare un viaggio lungo” e mi ha chiesto se potevo portarlo in Svizzera. Gli ho chiarito che la corsa sarebbe costata una marea di soldi e lui non ha fatto una piega, dicendo “non m’interessa”. Così ho fatto i conti, fissando il prezzo sui 1.500 euro; lui mi ha mostrato un rotolo di contanti che però non mi ha dato. Poi siamo partiti. Ammetto: durante quelle tre ore è stato come se il sedile del io taxi fosse fatto di spilli. Ma in qualche modo la divisa te la porti sempre dentro, anche se da pensionato. E forse grazie al mio passato quarantennale nelle forze dell’ordine sono riuscito a restare freddo".

Tassista premiato

"Siamo stati in auto per oltre tre ore, ma sono stato in contatto con le forze dell'ordine sin dai primi momenti. Paura? Non ne ho avuta", racconta ancora Femminelli che è stato premiato nell'ambito del 170/o anniversario dalla anniversario della Fondazione della Polizia di Stato a Pescara. "C'era un po' di instabilità - spiega - ma pensavo di riuscire a portare a termine la situazione. Non era espansivo e dopo che ha iniziato a sentire le telefonate ha iniziato ad agitarsi. Complimenti alle forze dell'ordine per quello che è stato fatto".

L’operazione di Polizia

Pecorale subito dopo l'aggressione, si era rifugiato da alcuni parenti in Abruzzo e successivamente si è allontanato a bordo del taxi. Per evitare che durante l'arresto potessero essere coinvolti il tassista e le persone all'interno dell'area di servizio, gli investigatori hanno rintracciato telefonicamente e teleguidato Femminelli, con 4-5 telefonate strategiche, verso l’autogrill Metauro Est di Mondolfo. Un’operazione durata alcune ore per assicurarsi che Pecorale non intuisse nulla e che la situazione non degenerasse. "Il questore mi ha indicato come sarebbe avvenuta la cattura parlandomi, diciamo così, da collega a collega. Mi ha suggerito di dire a Pecorale che avevo finito la benzina, poi di fermarmi a una stazione di servizio, uscire alla svelta dall'auto e chiuderlo dentro".

L’arresto

Proprio nell’area di servizio l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, in una sua valigia è stata rinvenuta una pistola semiautomatica carica. Potrebbe essere la stessa con cui ha sparato al cuoco dominicano Yelfry Rosado Guzman, 23 anni, padre di un bimbo di due anni, e che ora dopo due operazioni chirurgiche, lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione di Pescara. Una escalation di follia ripresa dalle telecamere di sicurezza del locale.

Avvocato: "Assistito ha problemi psichiatrici"

"Sto contattando il servizio sanitario svizzero per farmi mandare i documenti perché il mio assistito ha comunque una problematica psichiatrica". A spiegarlo è l'avvocato Florenzo Coletti, che rappresenta Federico Pecorale, 29 anni, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il tentato omicidio e il porto dell'arma "Voglio capire bene che tipo di problematica c'è - ha aggiunto - per sapere se bisogna richiedere una perizia psichiatrica, se è capace di intendere e volere".