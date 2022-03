Spari in Friuli: disposta autopsia su corpo anziano

(ANSA) - UDINE, 17 MAR - La Procura della Repubblica di Udine ha disposto l'autopsia sul corpo di Enzo Minisini, l'uomo di 75 anni trovato morto, con un colpo di arma da fuoco alla tempia, ieri mattina in una zona periferica di Colloredo di Monte Albano. L'esame si svolgerà nei prossimi giorni. Stamattina gli investigatori che seguono il caso si sono recati in ospedale a Udine e hanno sentito Firewoin Zemichael Gebrisilasse, la donna di 43 anni, di origine etiope, ferita da due colpi di pistola mentre era con l'uomo. Secondo quanto si è appreso, la donna avrebbe sostanzialmente confermato la ricostruzione fornita ai primi soccorritori, sostenendo di essere stata colpita dai proiettili mentre cercava di fuggire a piedi e che l'anziano subito dopo si sarebbe suicidato. La testimonianza dovrà ora essere riscontrata coi rilievi scientifici svolti nell'intera giornata di ieri nell'utilitaria con cui la coppia aveva raggiunto la zona disabitata e coi bossoli rinvenuti nel vigneto circostante. Proseguono intanto le indagini anche per capire la provenienza della pistola calibro 7.65 che è stata utilizzata per sparare. (ANSA).