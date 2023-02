Spari ad Alatri, la svolta è vicina: ci sono dei sospettati. Definita la traiettoria del colpo che ha ferito Thomas

Nessun bossolo è stato trovato dove Thomas Bricca è stato ferito alla testa nel tardo pomeriggio di lunedì mentre si trovava insieme ad alcuni amici al solito punto di ritrovo, sotto alla scalinata di via Liberio, nel centro di Alatri. I carabinieri di Frosinone, però, di nuovo impegnati per un sopralluogo con gli esperti balistici, hanno definito la traiettoria esatta del proiettile, esploso alla fine del parcheggio sottostante alla stradina dove si trovava il 18enne.

4 sospettati

Quanto ai responsabili che hanno fatto fuoco da uno scooter ripreso dalle telecamere di video sorveglianza, gli investigatori stanno lavorando su più sospettati, almeno 4, con diversi gradi di coinvolgimento. Si tratterebbe dei due esecutori del raid e dei mandanti di quello che appare essere una spedizione punitiva e scondo quanto si apprende, presto potrebbe arrivare una svolta nelle indagini. Si tratterebbe di personaggi noti in paese, in quanto appartenenti alla malavita locale. Si tratterebbe dei due esecutori del raid e dei mandanti di quello che appare essere una spedizione punitiva.

Alatri, il luogo della sparatoria (Foto Ansa)

Le condizioni di Thomas

Le condizioni di Thomas sono apparse subito molto gravi: trasferito in ospedale è stato intubato. Il bollettino medico parla di un paziente “in coma profondo” con "elettroencefalogramma gravemente depresso, con risposta elettrica accennata agli stimoli" e in “prognosi riservata”. Il 18enne è stato operato in ospedale, ma il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto la notte scorsa non ha ottenuto il risultato sperato. Ricoverato in terapia intensiva al San Camillo, è attaccato alle macchine, ma le funzioni vitali di base sono ancora attive. Smentita dunque la notizia che circola da ieri sera sul fatto che Thomas sarebbe clinicamente morto e sarebbe già partito l'iter di 48 ore per l'accertamento della morte cerebrale

L'amica di Thomas: "Confuso per il giacchetto"

"E' stato colpito per sbaglio, colpa del giacchetto che indossava, reale bersaglio dei due ragazzi che hanno fuoco". Lo dice Roberta, amica del 18enne. "Thomas è un ragazzo tranquillo, sempre sereno, mai un problema - dice l'amica -. Ma quanto accaduto è il risultato delle risse dei giorni scorsi". "Noi amici ci siamo accordati per cercare il cellulare di Thomas - aggiunge - che non è stato ancora trovato". Anche un testimone parla di un errore. "Sicuramente hanno sbagliato persona. Thomas l'ho visto crescere, era sempre educato e non ha mai dato problemi. Secondo me lo sparo era un avvertimento dopo le risse dei giorni scorsi. Lui è stato colpito per caso da distanza considerevole". Lo dice Claudio, il proprietario del bar-pizzeria Brio di Alatri, che si trova a pochi metri dal luogo dell'agguato.