"Vi ammazzo tutti" e apre il fuoco: tre morti alla riunione di condominio

Ha ucciso tre persone e ferito altre quattro sparando contro il consiglio di amministrazione del Consorizio Valleverde nel corso di una riunione. Claudio Campiti, 57 anni, è stato fermato dai carabinieri. Ha estratto la pistola e ha aperto il fuoco uccidendo tre donne in via Monte Gilberto, zona Colle Salario a Roma.

A Campiti era stato negato il porto d'armi

Il fermato aveva chiesto il porto d'armi ma gli era stato negato. Il no era arrivato grazie alle informazioni fornite dai Carabinieri del luogo dove viveva, in provincia di Rieti, che avevano riferito delle liti in atto con il Consorzio. Avrebbe preso la pistola ad un poligono di tiro senza restituirla.

"Ha urlato: 'Vi ammazzo tutti', poi ha cominciato a sparare"

"E' entrato nella sala, ha chiuso la porta e ha urlato: 'Vi ammazzo tutti', poi ha cominciato a sparare", ha detto un testimone. "Ho provato a saltargli addosso ma già altri gli si erano buttati addosso. Aveva bloccato la porte e ci ho messo un po' per far uscire la gente. Se non fosse stato per noi sarebbe stata una strage, aveva 2 caricatori e altre cartucce. Ho visto una ragazza accanto a me che è stata colpita ed è morta", ha aggiunto il testimone.

Vecchie ruggini condomiali per la gestione del Consorzio

Il motivo alla base della sparatoria sarebbe legato ad antiche ruggini condomiali per la gestione del Consorzio. "Claudio Campiti non era matto. E' entrato armato nel bar dicendo 'vi ammazzo tutti', aveva l'intenzione di sparare. C'erano problemi con il condominio, ci sono state diverse denunce alla procura della repubblica per minacce. Una volta ha messo uno striscione con scritto 'consorzio rauss'. Non voleva pagare le spese del consorzio. Questa estate aveva minacciato dei bambini. Nel consorzio ci sono più di 200 consorziati. I consorziati lo hanno fermato e poi abbiamo chiamato i carabinieri". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Consorzio Velleverde Luciana Ciorba, presente durante la sparatoria.

"Mi sono salvata perché mi sono messa sotto il tavolo"

L'uomo utilizzava anche un blog in cui raccontava del suo rapporto conflittuale con la struttura del Lago di Turano. Secondo alcuni consorziati l'uomo non voleva pagare le spese di gestione del consorzio. "Era un consorziato conosciuto da tutti" e in passato aveva fatto minacce verbali. E' quanto racconta una testimone della sparatoria. "Avrebbe sparato contro il consiglio di amministrazione del consorzio - ha aggiunto la testimone -. L'arma si è inceppata ad un certo punto ed è stato bloccato da alcuni consorziati che hanno anche sbloccato la porta. Io mi sono salvata perché mi sono messa sotto il tavolo e sono riuscita ad uscire a carponi dalla sala", afferma la donna ancora sotto shock.