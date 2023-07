Sparatoria in Brianza, altri tre arresti

(ANSA) - MONZA, 22 LUG - I carabinieri di Monza, con il supporto dei militari di Catanzaro e di Reggio Calabria, hanno arrestato un uomo di 56 anni e i due figli di 31 e 29 anni, con l'accusa di tentato omicidio e porto illegale di arma da sparo in luogo pubblico. Secondo le indagini del Reparto Operativo di Monza e della compagnia di Seregno (Monza), facevano parte del commando che lo scorso 11 luglio ha sparato e ferito un 56enne che era in auto a Seregno. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Monza, ha documentato la presenza dei tre a bordo di un furgone Iveco Daily, con altre due persone già arrestate, mentre il 56enne ferito era a bordo di una Fiat Punto con i figli. I due gruppi si erano fronteggiati in una sparatoria lungo un tratto di strada di circa 400 metri. (ANSA).