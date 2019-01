Spara per intimorire ladri, aggredito

(ANSA) - TRIESTE, 12 GEN - Spara un colpo in aria per intimorire due ladri che hanno preso di mira la villetta del vicino, ma, dopo una colluttazione in giardino, viene disarmato e colpito dai due che fuggono con la sua pistola. E' accaduto ieri sera a Opicina di Trieste. Secondo una prima ricostruzione, il proprietario di una villetta avrebbe sentito alcuni rumori provenienti dalla casa accanto e si sarebbe recato sul posto per accertarsi di quanto stava accadendo. L'uomo avrebbe quindi sparato un colpo in aria con la sua pistola per intimorire i ladri, ma durante una colluttazione sarebbe stato disarmato e colpito alla mano e al viso con un piede di porco. I due sarebbero dunque scappati con la sua pistola. L'uomo ferito - riporta il quotidiano il Piccolo - sarebbe ricoverato all'ospedale di Cattinara. Sul posto le Volanti della Questura di Trieste. Indagini sono in corso per accertare la dinamica dell'accaduto, mentre proseguono le attività di ricerca delle persone in fuga. Al momento non ci sarebbero fermati.