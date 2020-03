Spallanzani, 37 positivi ricoverati

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani 71 pazienti. "I pazienti covid positivi sono in totale 37". E' quanto emerge dal bollettino medico di oggi dello Spallanzani. "I pazienti in osservazione sono 26. Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili a eccezione di otto che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio". "Il quadro clinico di alcuni di loro è stabile o in netto miglioramento" viene evidenziato nel bollettino aggiungendo che "in giornata sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici". "I pazienti ad oggi, dimessi, - sempre secondo il bottino - che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del coronavirus sono 252". Si valutano le dimissioni dallo Spallanzani per la prossima settimana della coppia di cinesi, primi casi accertati di Coronavirus in Italia e ormai guariti.