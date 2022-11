Soumahoro, ex lavoratori coop: "Sapeva tutto, famiglia usava soldi per scopi personali"

Tre ex lavoratori della cooperativa Karibu, amministrata dalla moglie e dalla suocera del deputato di Sinistra italiana Aboubakar Soumahoro hanno denunciato il mancato pagamento degli stipendi e le gravi condizioni dei centri per minori gestiti dalla cooperativa: "Non poteva non sapere, sua moglie era presidente di una cooperativa che mi deve 10mila euro di stipendi arretrati. La famiglia al completo si e' dedicata all'accoglienza virtualmente, in realta' ci ha preso in giro tutti. Hanno scalato il livello sociale, tutti hanno una casa e uno stile di vita da ricchi. Ho visto Soumahoro ma non ci ho mai parlato. Nel 2018 con 5 mesi di stipendi arretrati organizzarono una sfilata di moda a Latina, fu il fuoco che accese la bomba. Circa 300 lavoratori si licenziarono per giusta causa".