Sostenibilità: workshop a Trieste su sfide future

(ANSA) - TRIESTE, 22 LUG - Scienziati di diverse discipline si riuniranno lunedì all' ICTP, The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics di Trieste per un meeting internazionale il cui scopo è promuovere un consenso basato sulla scienza sulle sfide che sono centrali per la sostenibilità, come "la crescente disuguaglianza, le crisi demografiche, le migrazioni, la perdita di biodiversità e gli impatti dei cambiamenti climatici". "Quantitative Human Ecology", questo il nome del meeting, sarà introdotto da Matteo Marsili, coordinatore del workshop stesso, e David Krakauer, Presidente del Santa Fe Institute. Tra gli altri, interverranno i vertici dell'ICTP stesso, della FIT, SISSA, UniTs, Rober Needham Console Generale degli Usa a Milano, assessori degli enti locali, e Andrea Illy, Presidente di illycaffè e co-presidente della Regenerative Society Foundation. (ANSA).