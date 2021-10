Sostenibilità: Galateri, raggiungere Obiettivi Parigi

(ANSA) - TRIESTE, 08 OTT - "Raggiungere gli Obiettivi di Parigi, il contenimento del riscaldamento globale entro 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali" è una "urgenza" per "rispondere più rapidamente alla crisi ambientale" intorno alla quale devono convergere tutti, "grandi gruppi economici, esperienze e risorse, mondo della scienza, istituzioni e regolatori a livello globale e a livello locale. Lo ha detto il presidente di Generali, Gabriele Galateri, al Barcolana Sea Summit, parlando però anche di un "momento storico irripetibile: l'Europa ha dato finalmente prova di poter essere il 'game change'" Galateri ha parlato di fondi del recovery plan come "un'occasione irripetibile" e di una Europa che "ha dimostrato di potersi riposizionare al centro dello scacchiere globale, grazie ad un'azione finalmente più coesa e all'orientamento verso la sostenibilità ambientale, facendone un posto più sicuro e vivibile per i suoi cittadini, un esempio che possiamo esportare nel mondo". Per Galateri di Genola, in tema di sostenibilità occorre "sviluppare strategie di contenimento del riscaldamento globale e di adattamento alle mutate condizioni climatiche; ridurre il consumo di risorse naturali e le emissioni inquinanti, e proteggere la biodiversità; adottare un sistema di monitoraggio preciso degli impatti diretti ed indiretti delle nostre attività a supporto della strategia e del processo decisionale". "Fondamentale" sarà però "la cooperazione con i paesi dell'Europa dell'Est, geografie in cui Generali opera e nelle quali ripone interesse strategico". Percorso in cui un ruolo importante può avere Trieste, "città mitteleuropea e 'porta verso l'Est'". In questo contesto, "le Generali stanno facendo la loro parte", partecipando ad esempio alla Net-Zero Asset Owner Alliance perché le società adottino pratiche rispettose del clima; avviando un programma europeo di sviluppo di una cultura sostenibile per le Pmi. (ANSA).