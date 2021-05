Sostegni:Sasso,con Dl problema precari, Pd batta un colpo

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Il Decreto Sostegni-bis non risolve l'annoso problema del precariato e non assicura che tutti gli insegnanti di cui la scuola ha bisogno siano al proprio posto in tempo per l'avvio regolare del nuovo anno scolastico. La Lega è pronta a fare la sua parte, ma per superare l'ostruzionismo ideologico di M5S è necessario che il PD batta un colpo". Lo dice il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso che aggiunge: "sono pronto a firmare un emendamento congiunto con qualsiasi rappresentante del PD, ad esempio la collega Gribaudo, che dimostri davvero di avere a cuore la situazione di decine di migliaia di persone". (ANSA).