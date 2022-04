Crolla ponteggio, muore operaio di 23 anni. Colpito alla testa da un tubo

Ancora una tragedia sul lavoro. In Sardegna, un operaio di 23 anni è morto in seguito al crollo di un ponteggio a Sorso (Sassari) in un cantiere edile nella zona artigianale. La vittima si chiamava Salvatore Piras, 23 anni, era di Ossi (Sassari).

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Porto Torres, guidati dal maggiore Danilo Vinciguerra, il giovane era impegnato a caricare dei ponteggi su un camioncino Iveco. Alcuni tubi gli sono crollati addosso colpendolo alla testa. I soccorsi sono stati inutili. Sul posto anche gli ispettori dello Spresal della Asl di Sassari.