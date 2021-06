Sorprende ladri in casa e viene ucciso, proseguono indagini

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Proseguono in tutto il Piemonte le ricerche degli assassini di Roberto Mottura l'architetto di 49 anni ucciso in un tentativo di rapina nella sua villetta a Piossasco (Torino). Posti di blocco sono stati disposti su tutto il territorio. I carabinieri del nucleo investigativo di Torino stanno controllando anche tutte le celle telefoniche in corrispondenza della villa e nei dintorni. Verrà effettuata domani, intanto l'autopsia sul corpo dell'architetto; ad occuparsene sarà il medico legale Roberto Testi. Da una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata colpita da un proiettile all'addome, dopo aver affrontato i ladri disarmato nonostante avesse in casa una pistola legalmente detenuta. (ANSA).