A Castenaso (Bologna è stato proclamato il lutto cittadino per il funerale delle due sorelle Pisanu, Alessia e Giulia, morte investite da un Frecciarossa, all’alba di domenica, alla stazione di Riccione. Dentro la chiesa del Buon Consiglio straripate di fiori due bare bianche, con i nomi delle due ragazze incisi sopra. Mezz'ora prima dell’inizio della funzione, da una stradina laterale dove si trovavano già alcuni parenti e il fratello, è arrivato il padre Vittorio insieme alla madre Tania.

Il funerale

E’ una cerimonia pubblica aperta a tutti, perché le due sorelle "erano molto amate in paese". La famiglia Pisanu, che in questi giorni ha spalancato il cancello della propria casa al cordoglio di moltissime persone, ha espresso il desiderio di una cerimonia semplice al termine della quale i due feretri saranno condotti a piedi verso il cimitero comunale.. La famiglia non consente riprese audio-video e fotografie all'interno della chiesa.

All’esequie partecipano alcuni di amici, alcuni istituzionali sia dal Comune di Castenaso che di Riccione, alcuni di colleghi della famiglia, del Judo Club locale, ma anche di alcuni locali, quali bar e ristoranti, dove erano soliti andare. Verso le 9.30 sono iniziati ad arrivare rappresentanti istituzionali : il comandante della stazione locale dei Carabinieri, il luogotenente Andrea Levi, alcuni rappresentanti della Polfer di Riccione e il questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro e il senatore Pier Ferdinando Casini. Per la Regione Emilia Romagna anche Irene Priolo.

Lutto cittadino

"Un giorno di dolore immenso", dice il sindaco Carlo Gubellini, molto vicino ai Pisanu, il quale ha proclamato lutto cittadino. Saracinesche dei negozi abbassate, eventi cancellati per rispetto e solidarietà alla famiglia di origini sarde. "Castenaso – spiega con una nota il Comune – si stringe attorno alla famiglia e agli amici in un abbraccio enorme, ricolmo di un conforto che ora pare impossibile. Le tante domande che affollano i cuori della comunità taceranno per fare spazio al ricordo, nell’ultimo saluto”.