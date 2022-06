'Sorella' a 164 anni entra nella flotta della Marina Militare

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - Si chiama "Sorella" e con i suoi 164 anni è la barca a vela da regata più vecchia del Mediterraneo. Varata in Inghilterra nel 1858, da pochi giorni è passata alla Marina Militare, diventando l'unità in servizio più anziana della flotta. Più della Viri, un 11,35 metri varato in Finlandia nel 1928 e più anziana anche dell'Amerigo Vespucci (101 metri), che l'anno scorso ha compiuto novant'anni. "Sorella", cutter aurico in legno, 10,97 metri di lunghezza e 4,5 tonnellate di peso, armo velico a gaff cutter distribuito su cinque vele (randa, controranda, trinchetta, fiocco murato sul bompresso e uccellina), è stata donata alla Marina Militare dall'industriale padovano Renato Pirota, nel corso di una cerimonia svoltasi presso la Scuola navale militare Francesco Morosini di Venezia. La notizia è stata resa nota dalla testata 'Barche d'epoca'. La classifica della rivista inglese Classic Boat colloca 'Sorella' al quarto posto fra le più importanti imbarcazioni storiche a livello internazionale, di cui il primato è detenuto dalla Uss Constance, 62 metri, fregata a tre alberi del 1797 tuttora iscritta al naviglio della Marina statunitense che in occasione dei suoi 200 anni ha navigato a vela. "Sorella", realizzata in fasciame di pitch pine su ordinate in rovere dal cantiere Dan Hatcher (1817-1880), conosciuta come un itchen ferry, cioè le imbarcazioni realizzate per pesca costiera delle ostriche e dei gamberetti e utilizzata anche per le scommesse veliche sul Tamigi, secondo le ricerche è stata impiegata dai primi armatori, i fratelli William e George Gordon, come palestra sperimentale per lo studio delle prime vele di poppa diventate poi spinnaker: vincendo più regate possibili facevano conoscere il cutter e incoraggiavano i concorrenti a utilizzare le loro vele. (ANSA).