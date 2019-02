Eredità di Alberto Sordi, per il giudice il fatto non sussiste: assolti con formula piena tutti e 9 gli imputati

Tutti assolti i 9 imputati nel processo legato alla vicenda dell'eredità di Alberto Sordi. Lo ha deciso il giudice monocratico del Tribunale di Roma, dopo circa due ore di camera di Consiglio. I 9, accusati a seconda delle posizioni, di circonvenzione di incapace e ricettazione, sono stati assolti con la formula "perché il fatto non sussiste".

L’eredità contesa

Per gli imputati il pubblico ministero, Eugenio Albamonte, aveva sollecitato condanne comprese tra i 4 e i 2 anni e mezzo. Al centro del procedimento il contenzioso nato intorno al patrimonio milionario del famoso attore. A processo erano finiti, tra gli altri, il notaio Gabriele Sciumbata, l'avvocato Francesca Piccolella, l'autista dell'attore Arturo Artati e l'avvocato Carlo Farina.

Assolti anche i dipendenti

Il giudice ha assolto anche cinque dipendenti che lavoravano presso la villa di Sordi e che hanno assistito la sorella Aurelia. "Questo sancisce ancora una volta che il testamento è valido", afferma Nicoletta Piergentili, legale della Fondazione Sordi che era parte civile al processo. Il testamento affidava alla Fondazione l'intero patrimonio che si aggira su una cifra che supera i 50 milioni di euro.

Il legale della famiglia: "La partita è ancora aperta"

"Accettiamo e rispettiamo la sentenza un conto però sono le donazioni ai domestici, un conto è l'impugnativa del testamento. La partita al tribunale civile è ancora da giocare", ha precisato l'avvocato Andrea Maria Azzaro, legale dei parenti di Alberto Sordi

La denuncia

Il processo sul presunto raggiro cominciò in seguito alla denuncia presentata da una banca che aveva notato movimenti sospetti sui conti correnti appartenenti alla defunta sorella di Sordi. Il patrimonio dell'attore vale qualche decina di milioni di euro e ha dato il via dopo la morte di Aurelia, che non aveva eredi diretti, a un contenzioso tra alcuni familiari, esclusi dall'eredità e la Fondazione che porta il nome dell'attore.