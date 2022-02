Sono 81.367 i nuovi positivi al Covid, ancora 384 morti

Milano, 9 feb. (askanews) - Sono 81.367 i nuovi casi di positività al Covid-19, con ancora 384 morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal bollettino ufficiale del ministero della Salute, che conteggia anche 134.460 guariti. A fronte di 731.284 tamponi, il tasso di positività si attesta all'11,1%, in aumento dello 0,9%.Calano i ricoveri sia in terapia intensiva (-26) sia in area medica (-405).Le dosi di vaccino somministrate in totale sono 131.305.433.