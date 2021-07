Sono 5140 i nuovi positivi Covid, tasso positività all'1,98%

Milano, 24 lug. (askanews) - Sono 5140, secondo il bollettino ufficiale del ministero della Salute, i nuovi casi di positività al Covid-19 in Italia. Un numero che, a fronte di 258.929 tamponi porta il tasso di positività all'1,98%, in calo rispetto a ieri (2,2%). I nuovi decessi registrati sono 15 nelle 24 ore, per un totale che nel Paese è arrivato a 127.942 vittime.Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+17) e in area medica (+36). In totale i ricoverati con sintomi sono attualmente 1.340.