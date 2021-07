Sono 5057 i nuovi positivi al Covid in Italia, tasso sale al 2,3%

Milano, 22 lug. (askanews) - Sono 5057 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Italia nello ultime 24 ore, ma in particolare a preocupare è il tasso di positività che sale al 2,3%. Crescono, secondo il bollettino del ministero della Salute, anche i ricoveri nei reparti ordinari, che aumentano di 38 unità, mentre resta stabile il numero di coloro i quali sono ricoverati in terapia intensiva in tutto il Paese. I decessi ufficiali per Covid-19 nella giornata di oggi sono 15.