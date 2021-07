Sono 5.636 i nuovi positivi al Covid, tasso sale al 2,3%

Milano, 28 lug. (askanews) - Nelle ultime 24 ore il ministero della Salute segnala 5.696 nuovi casi di contagio da Covid-19, 1.174 in più di ieri, con 15 decessi, nove in meno del giorno precedente. A fronte di 248.472 tamponi, il tasso di positività sale al 2,3% rispetto al 1,9% di ieri.I ricoveri in terapia intensiva calano di 6 unità, ora in totale sono a 183, aumentano invece i ricoverati nei reparti di area medica: 74 in più rispetto a ieri.