Milano, 4 set. (askanews) - Sono 5.315 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. I decessi di oggi sono stati 49.A fronte di 259.756 tamponi effettuati il tasso di positività sale al 2%, rispetto al 1,8% di ieri. I ricoveri complessivi in terapia intensiva aumentano di 3 unità rispetto a ieri, mentre quelli in area medica crescono di 12 unità..