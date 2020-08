Sono 320 i nuovi casi di coronavirus in Italia, aumentano i ricoveri

Roma, 17 ago. (askanews) - Sono 320 i nuovi casi di coronavirus in Italia, a fronte di 30.666 tamponi fatti nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino quotidiano sulla situazione del covid-19 in Italia pubblicato sul sito del ministero della Salute. Ieri l'incremento era stato di 479 casi a fronte di 36.807 tamponi effettuati.I morti registrati oggi per il Sars-Cov-2 sono quattro, numero invariato rispetto a ieri. I deceduti in totale sono 35.400.Il totale dei casi in Italia dall'inizio della pandemia con i 320 nuovi casi di oggi sale a 254.235. Sono 14.867 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 134 persone. Degli attualmente positivi 810 sono ricoverati con sintomi, ieri erano 787, con un aumento quindi di 23 ricoveri; 58 sono in terapia intensiva più due rispetto a ieri; 13.999 sono in isolamento domiciliare.I dimessi e i guariti sono in totale 203.968 con un incremento di 182 casi.La regione con il più alto incremento di contagi oggi è la regione Lazio, con 51 nuovi casi, seguita dal Veneto con 46 nuovi casi, dalla Lombardia con 43 nuovi casi e dall'Emilia Romagna con 41 nuovi casi. Le regioni a zero contagi sono solo Molise e Basilicata.