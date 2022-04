Sono 30.630 i nuovi positivi Covid, ancora 125 decessi

Milano, 4 apr. (askanews) - Sono 30.630 i nuovi casi di positivi al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, con 125 morti. I guariti sono stati 40.915, secondo il bollettino ufficiale del ministero della Salute.Calano i ricoveri in terapia intensiva (-6) mentre aumentano di 224 unità quelli in area medica. A fronte di 1.383.218 tamponi il tasso di positività scende in maniera drastica al 2,2% (-12,5%).Sono invece state 136.019.453 le dosi di vaccino somministrate in totale.