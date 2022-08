Sono 24.394 i nuovi positivi al Covid, 88 le vittime di oggi

Milano, 20 ago. (askanews) - Sono 24.394 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Italia secondo il bollettino ufficiale del ministero della Salute, ieri erano stati 24.691 di ieri. A fronte di 164.804 tamponi, il tasso di positività scende al 14,8%. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 88, rispetto ai 124 di ieri. Calano i ricoveri in terapia intensiva (-4), così come quelli in area medica (-254). Complessivamente si conferma la situazione di "plateau" dei contagi, con la curva che si stabilizza e non cresce, a cui ora si aggiunge anche il calo del numero dei morti.