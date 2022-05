Milano, 28 mag. (askanews) - Sono 18.255 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore dal ministero della Salute. I nuovi decessi riferibili alla malattia sono stati 66. Il tasso di positività è al 9,4% a fronte di 193.183 tamponi. Calano i ricoveri: -210 in area medica, -2 in terapia intensiva.