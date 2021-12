Milano, 31 dic. (askanews) - Sono 144.243 i nuovi contagiati dalla Covid-19 in Italia secondo i dati ufficiali del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 155 morti. A fronte di 1.224.025 tamponi il tasso di positività sale all'11,8% (+0,8%).Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva (+34) e in area medica (+284).Sono intanto 110.866.397 le dosi di vaccino somministrate in totale nel nostro Paese.