Milano, 13 giu. (askanews) - Sono 1.255 i nuovi contagiati dal Covid-19 in Italia. I dati ufficiali del ministero della Salute segnalano anche 63 nuovi morti e 53.074 guariti. Calano le terapie intensive (-32), così come i ricoveri (-132).Il tasso di positività, a fronte di 212.112 tamponi, risale leggermente a 0,6%, ieri era 0,5%. Le dosi di vaccino somministrate in totale arrivano a 42.893.655.