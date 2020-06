Solo 177 nuovi casi, ma i morti risalgono (88): 234.013 i totali

Roma, 4 giu. (askanews) - E' di 38.429 attualmente positivi, 161.895 totale guariti, 33.689 totale deceduti, 234.013 casi totali il bilancio del bollettino di oggi della Protezione civile sull'emergenza coronavirus in Italia.In particolare, rispetto a ieri i positivi calano di 868 persone (-2,21%), i guariti aumentano di 957 (+0,59%), mentre i deceduti in più sono 88 (+0,26%).I "nuovi" casi giornalieri sul totale sono 177, ai minimi da inizio emergenza.Riguardo alle persone ricoverate, prosegue il calo delle terapie intensive (sono 338, -15 su ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 5.503 e 32.588 le persone in isolamento domiciliare.I tamponi effettuati superano i 4 milioni e sono 4.049.544 (nuovi 49.953), su 2.524.788 casi testati (+27.451).Il rapporto percentuale nuovi casi/nuovi tamponi è dello 0,35%.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20.224 in Lombardia, 4.556 in Piemonte, 2.688 in Emilia-Romagna, 1.319 in Veneto, 883 in Toscana, 394 in Liguria, 2.754 nel Lazio, 1.303 nelle Marche, 830 in Campania, 967 in Puglia, 207 nella Provincia autonoma di Trento, 879 in Sicilia, 213 in Friuli Venezia Giulia, 704 in Abruzzo, 112 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 108 in Sardegna, 10 in Valle d'Aosta, 102 in Calabria, 125 in Molise e 20 in Basilicata.