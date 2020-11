Solinas contrattacca: "Caso discoteche una montatura". "Il Cts diede via libera", ma esperto chiarisce "noi contrari"

Nel giorno clou delle inchieste giudiziarie, Christian Solinas passa al contrattacco. Convoca i gionalisti in videoconferenza per annunciare la strategia della Regione Sardegna per fronteggiare questa seconda pesantissima ondata della pandemia (oggi nuovo record di contagi, 623, e di vittime, 15), ma le sue prime parole sono per il 'caso discoteche'. "Qualcuno ha accompagnato le troupe televisive per montare più o meno veritieri casi mediatici che hanno generato un'immagine negativa della Sardegna quale untrice del resto d'Italia, mentre così le cose non sono state - chiarisce - Nel mentre c'era chi lavorava per garantire al meglio la salute dei sardi e la possibilità di affrontare l'emergenza in corso".

La mail

Nessun accenno alle e-mail del Comitato tecnico scientifico che hanno preceduto l'ordinanza firmata l'11 agosto, ma una certezza: "La situazione Covid nell'Isola è sotto controllo. Gli indicatori parlano di una Sardegna in fascia di criticità moderata, a dimostrazione - dice - che la gestione della fase epidemiologica fino a questo momento ha contemperato al meglio le ragioni della tutela sanitaria con le esigenze complessive del popolo sardo".

A parlare invece è l'infettivologo del Cts Stefano Vella, che l'11 agosto, a proposito delle aperture delle discoteche, inviò questa mail: "Ho sentito per il momento solo Giovanni Sotgiu (l'altro membro del Cts, allora ne facevano parte anche Pietro Cappuccinelli e Francesco Cucca, ndr), ma a lui e a me va bene. Perché sono solo all'aperto ed è inevitabile e necessario che riaprano, oltre ai controlli delle forze dell'ordine, che andranno rinforzati". Tra ieri e oggi, prima rilasciando interviste, poi davanti alla Polizia, che lo ho sentito nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari per epidemia colposa, chiarisce: "Quella mail non è, né può essere considerata, un parere del Cts. Né tantomeno un parere positivo all'idea di tenere aperte le discoteche in estate, verso cui come Comitato ci siamo sempre ufficialmente opposti, ritenendola pericolosa e sbagliata, visto il grande afflusso di turisti sull'isola. Io parlavo solo a titolo personale. Ho provato a ridurre il danno di una scelta politica che era già stata presa". Tuttavia, da ambienti giudiziari cagliaritani si apprende che l'email di Vella viene comunque ritenuta un parere favorevole del Cts, visto che gli era stata sottoposta la bozza dell'ordinanza sulle sale da ballo, poi firmata da Solinas.

Anche Giovanni Sotgiu è stato già ascoltato: lo hanno fatto i carabinieri su delega della Procura di Tempio, al lavoro per accertare se realmente le discoteche possano essere state un veicolo per l'impennata di casi di Covid nell'Isola.

Sul fronto politico, la polemica non si placa. L'opposizione ha già depositato la mozione di sfiducia contro il governatore e la sua Giunta. E oggi su Facebook Massimo Zedda, consigliere regionale dei Progressisti ed ex sindaco di Cagliari, torna a chiedere le dimissioni di Solinas: "Dimostri di avere un briciolo di dignità e si dimetta. Un politico che non è trasparente non è degno di ricoprire una carica pubblica ogni giorno dal governatore arrivano opache motivazioni e nessuna chiarezza sulle decisioni assunte per i sardi e per la Sardegna".