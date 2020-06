Finalmente torna il bel tempo sul nostro paese. Il flusso instabile, collegato a un vortice ciclonico semi-stazionario tra Regno Unito e Francia, sta per esaurirsi; ciò è dovuto all’arrivo dell’alta pressione delle Azzorre. I temporali saranno relegati soltanto ai rilievi alpini e prealpini e solo in maniera isolata alla Pianura Padana (soprattutto veneta e friulana), sul resto delle regioni dominerà il sole in un cielo poco nuvoloso. (Guarda il Meteo)

Temperature in salita

Le temperature cominceranno a salire e grazie al maggior soleggiamento potranno toccare punte di 28-29° al Nord. Venerdì il sole sarà ancora più prevalente su gran parte delle regioni, ma non mancheranno isolati temporali pomeridiani sulle Alpi.

Sole e caldo nel weekend

Nel corso del weekend avanzerà l’alta pressione delle Azzorre. Il clima si farà via via più caldo, ma un caldo gradevole e non eccessivo come quello dell’anticiclone africano. Sabato il sole splenderà quasi ovunque, ma c'è un'incognita quando un impulso di correnti più fresche potrebbe portare qualche temporale in più soprattutto nel pomeriggio proprio al Centro Sud. Il contesto climatico sarà più caldo con massime e minime in aumento ma senza eccessi, soltanto sulle Isole Maggiori più immerse nella matrice anticiclonica si potranno superare seppur di poco e solo localmente le medie del periodo. Mentre domenica, dal fianco orientale dell’alta pressione, scorreranno venti più freschi che innescheranno alcuni temporali sugli Appennini centrali.

Previsioni per la prossima settimana

In anteprima il team annuncia, da lunedì 22 giugno, l’arrivo della prima vera settimana dalle caratteristiche tipicamente estive sia sotto il profilo termico (molto più caldo), sia sotto quello delle precipitazioni (poche).