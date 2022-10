Speranze finite: trovati morti Sofia e Francesco, i due ragazzi erano scomparsi dopo un serata in discoteca

Le speranze di ritrovare vivi Sofia e Francesco sono finite. I due ragazzi, scomparsi dopo una serata in discoteca, sono stati ritrovati morti, vittime di un incidente stradale. La loro auto è stata trovata in una piccola scarpata ai lati della statale 450, vicino ad Affi (Verona). L'utilitaria, capovolta e coperta dalla vegetazione, è stata notata da alcuni operai della manutenzione stradale. Manca solo il riconoscimento ufficiale delle due vittime da parte dei familiari. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, i medici, i vigili del fuoco. A lanciare l'allarme della scomparsa era stato anche il programma Chi l'ha visto di Rai3, a cui si erano rivolti i genitori dei due ragazzi per cercare di rintracciarli.

Sofia e Francesco trovati morti

Sofia Mancini, 20 anni, residente a Costermano (Verona) e Francesco D'Aversa, 24 di Taranto, che lavorava in una pizzeria di un centro commerciale a Verona, erano scomparsi lunedì notte dopo una serata passata a ballare. Secondo la testimonianza di un coinquilino di Francesco che era con loro in discoteca, i due a bordo di una Fiat 500 bianca, una volta lasciato il locale alle Torricelle, erano andati a Peschiera per riaccompagnarlo a casa. Poi la coppia si era diretta verso l'abitazione di Sofia a Costermano sul Garda (Verona), dove la giovane viveva con i genitori. Ma dove purtroppo i due ragazzi non sono mai arrivati.

La scarpata dove è stata trovata l'auto su cui viaggiavano i due giovani (Foto Ansa)

Le ricerche con i droni

Oltre all'impiego delle unità cinofile, i vigili del fuoco avevano intensificato le ricerche nelle ultime ore, facendo anche alzare in volo i droni per perlustrare la zona del lago di Garda compresa tra Calmasino, Lazise e Bardolino, territorio in cui sarebbe stato agganciato dalle celle il telefono della ragazza. Ora il terribile epilogo: la loro auto è stata trovata capovolta, i loro corpi senza vita all'interno.