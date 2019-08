Muore soffocata mentre mangia un panino: inutile l’intervento del 118

Tragedia al mercato rionale di via Quirra a Cagliari. Una donna di 57 anni è morta soffocata mentre mangiava un panino. Al 118 è arrivata la richiesta di soccorso per una persona svenuta: i medici hanno tentato di rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta della tragedia e accertare eventuali responsabilità.

Soffocata da un pezzo di pane

Ostruzione delle vie respiratorie: questa la causa della morte di Eleonora Vacca, soffocata da un pezzo di pane al latte. La donna. probabilmente aveva acquistato il pane poco prima e avvicinandosi l'ora di pranzo ne aveva addentato una parte. Purtroppo il bolo di cibo le ha andato di traverso e per lei è stato impossibile respirare.

Inutili i tentativi di rianimarli

Tutto è durato pochi istanti: la donna è crollata a terra, svenuta, ed è stata subito soccorsa dai frequentatori del mercato. Poi l'arrivo dei medici del 118, ma la 57enne era già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimarla, anche con l'ausilio di diversi macchinari. Le manovre sono durate a lungo, senza successo. Sul posto anche una parente della donna. Dopo gli accertamenti svolti dai carabinieri, la salma è stata restituita ai familiari per i funerali.

Un morto alla settimana

Un episodio quello che della 57enne purtroppo non così raro, come si può credere Ogni settimana una persona muore per soffocamento a causa di un boccone che va di traverso e ostruisce le vie aeree. E il rischio non è solo per i bambini piccoli o le persone anziane. Anche gli adulti in buona salute possono avere grossi problemi con pezzi di cibo troppo grandi o anche in grado di aderire in modo quasi appiccicoso alle pareti dell’esofago.

La manovra di Henry Heimich

Di solito la tosse, che è la difesa naturale dell’essere umano ostruito da qualche oggetto o alimento- riesce spesso a far fuoriuscire il cibo che resta incastrato nelle prime vie aeree, impedendo la respirazione. Nel caso in cui, la tosse da persistente sparisca, e la persona diventi sempre più scura in volto con le mani intorno al collo occorre intervenire immediatamente con la manovra Henry Heimich che si esegue posizionandosi dietro allo sfortunato, cingendo con le braccia il suo addome, comprimendo in maniera energica, per creare un rapido e brusco aumento di pressione, che permetta al corpo estraneo di fuoriuscire velocemente. Ma la manovra di Heimich purtroppo non non sempre basta a risolvere tutti i casi.