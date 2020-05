Soccorsi i 67 migranti sulla barca in avaria, verso Lampedusa

Roma, 2 mag. (askanews) - La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza hanno soccorso i 67 migranti su un'imbarcazione in legno con motore in avaria che avevano lanciato un sos tramite Alarm Phone. L'intervento è avvenuto nelle acque territoriali italiane, a circa 12 miglia dalle coste di Lampedusa.Alcuni dei migranti alla vista delle unità navali italiane si sono lanciati in acqua e sono stati recuperati immediatamente dai soccorritori sulle due motovedette classe 300 della Guardia Costiera di Lampedusa.Le unità della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza stanno ora dirigendo verso il porto di Lampedusa con a bordo le persone salvate.Secondo Alarm Phone i migranti sono fuggiti dalla Libia ed erano in mare da oltre 30 ore.