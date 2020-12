Smaltimento illecito di rifiuti in Sicilia, 16 misure cautelari

Palermo, 16 dic. (askanews) - In varie province della Sicilia, i carabinieri per la Tutela Ambientale e del Comando Provinciale di Messina, supportati dall'Arma di Catania e Siracusa, hanno eseguito 16 misure cautelari a carico di altrettante persone, nell'ambito di un'inchiesta che ha riguardato un gruppo criminale attivo nella Sicilia orientale, dedito a vari reati contro la pubblica amministrazione e in materia ambientale.Le misure sono state emesse dal gip di Messina, su richiesta della locale Dda: contestualmente le forze dell'ordine stanno eseguendo il sequestro preventivo di due impianti di smaltimento e compostaggio di rifiuti a Giardini Naxos (Messina) e Ramacca (Catania).I reati contestati sono il traffico illecito e lo smaltimento illecito dei rifiuti speciali, anche pericolosi, commessi anche grazie alla connivenza di pubblici funzionari della Città Metropolitana di Messina per gli impianti riguardanti la zona di Taormina e Giardini Naxos.Contestati, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione di rifiuti non autorizzata, realizzazione di discariche abusive, invasione di terreni, deviazione di acque, falsità ideologica, falsità materiale, abuso d'ufficio e corruzione.