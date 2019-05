SixthContinent, Politi: vogliamo essere l'app più usata d'Italia

Milano, 20 mag. (askanews) - Si assaggia, si chiedono informazioni, si parla, ci si incontra. Prodotti e consumatori, utenti e imprese si incontrano alla fiera espositiva di SixthContinent a Milano, l'evento organizzato due volte all'anno dal portale di Social Commerce. "Un social network con dentro un e-commerce", come lo definisce il suo ideatore e fondatore Fabrizio Politi. "Questo evento ha un grande significato più che per noi per le aziende e i consumatori, perché SixthContinent è un ecosistema dove domanda e offerta si incontrano, dove imprese, consumatori e utenti si incontrano, quindi vederla crescere di sei mesi in sei mesi, veder raddoppiare l'affluenza da 2.000 a 4.000 consumatori uniti che vengono a incontrare le aziende dalle quali acquisteranno è veramente meraviglioso", ha detto. "Siamo passati da poche aziende a più di 50, ci sono grandissimi nomi come American Express, Decathlon, Amazon quindi aziende mondiali e anche produttori di grande qualità italiana. Vedere questa crescita è veramente eccezionale", ha aggiunto Politi. Molte delle aziende presenti hanno confermato di aver spostato una buona parte dei propri investimenti pubblicitari su SixthContinent, con la sua community in continua espansione. Una crescita confermata dai numeri. "Considerate che già quest'anno in Italia SixthContinent farà più 120 milioni - ha dichiarato Politi - questo valore passa da questo market place: quindi l'invito alle aziende che vogliono vendere, avere un canale aggiuntivo di vendita, avere più canali o intensificare la fidelizzazione con i loro clienti o avere nuovi clienti, è di correre on board su SixthContinent qualora non ci fossero; tengo a precisare che su SixthContinent ci sono già le 3.000 più grandi aziende al mondo, in Italia ne abbiamo anche 500 medie e piccole e ogni giorno crescono, dalle 2 alle 3 nuove". L'evento è anche l'occasione per presentare novità, come i gruppi di acquisto locale, e raccontare le prospettive per il futuro. ""Ci stiamo espandendo in diversi Paesi d'Europa, soprattutto in Germania, Spagna e Portogallo, queste sono le novità del 2019 questo è il nostro obiettivo - ha affermato Politi - L'obiettivo invece a livello italiano è essere l'app più utilizzata. Pensate che i nostri utenti spendono in media 21 minuti al giorno su SixthContinent". Prossimo appuntamento con le convention in Portogallo, 14 e 15 giugno.