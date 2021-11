Maltempo, tornado sulla Sicilia. In Sardegna bomba d'acqua e pre-allarme per esondazione diga. I video

Non si placa l'ondata di maltempo. La depressione tra la Tunisia e le due isole maggiori italiane continua a convogliare impulsi di tempo perturbato, a tratti anche intensi. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di mercoledì 17 novembre, allerta arancione su gran parte della Sicilia e sul settore orientale della Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla su alcuni settori di Marche, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e resto della Sicilia. L'avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in successiva estensione a Sicilia e Campania, con particolare riferimento ai settori costieri e alle isole di quest'ultima. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

Tornado in Sicilia

In Sicilia l'instabilità si è intensificata dapprima sulle zone interne tra Trapanese, Palermitano e Agrigentino occidentale, con la formazione di rovesci e temporali. Poi è andata precipitando quando al largo della costa trapanese, più precisamente di fronte a Selinunte, è stata avvistata una tromba marina che si è diretta verso la costa. Ne è conseguito un breve ma violento temporale, accompagnato da chicchi di grandine del diametro di circa 3cm, che si è propagato verso nord fino a coinvolgere le aree della costa tirrenica. un'altra tromba marina, o tornado, ha colpito il Palermitano, più precisamente Bisacquino, provocando anche alcuni danni ad alberi da frutto, distruggendo muri di recinzione e una piccola struttura utilizzata per riparare attrezzi agricoli. Anche in questo caso il tornado è stato accompagnato da una violenta grandinata e da intense raffiche di vento.

Bomba d'acqua nel centro Sardegna

Situazione critica per il maltempo nel centro costiero di La Caletta, frazione di Siniscola (Nuoro) dove nel pomeriggio una bomba d'acqua ha provocato allagamenti nelle case e nelle strade. Dieci automobilisti rimasti intrappolati sono stati tratti in salvo dai Vigili del fuoco che stanno provvedendo anche ad aiutare le persone anziane, molte delle quali vivono nei piani bassi di abitazioni che sono state inondate dall'acqua. Alcuni di loro sono stati costretti a lasciare le abitazioni in via precauzionale. Nella vicina Posada, sempre a causa delle piogge abbondanti, è stato chiuso un tratto della statale 125 "Orientale Sarda" all'altezza del km 265.

Pre-allarme per esondazione diga

I sindaci dei due paesi, Salvatore Ruiu (Posada) e Martino Sanna (Torpé), hanno dato l'allarme alla popolazione, soprattutto quella dell'agro, con sirene e sms. La diga era già esondata nel 2013, con il passaggio tragico del ciclone Cleopatra, provocando la morte di un'aziana, intrappolata dall'acqua in casa, e 500 sfollati. Al momento però la situazione peggiore si registra a La Caletta. "Il momento è complicato - ha spiegato all'ANSA il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris - in 60 anni di età non avevo mai visto una situazione del genere. Sono giorni che piove incessantemente, il terreno è saturo e non riesce ad assorbire l'acqua che esonda da tutte le parti. Abbiamo attivato il Coc e siamo in contatto con la Prefettura. Per ora non si segnalano problemi alle persone, alcune delle quali sono state messe in sicurezza in attesa che vengano liberate le loro case dall'acqua".

Allagamenti nel Cagliaritano

Sono stati oltre 30 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari per i danni causati dall'ondata di maltempo. Le zone colpite particolarmente sono Cagliari e Quartu Sant'Elena, dove si sono registrati allagamenti e alberi caduti. I vigili del fuoco, durante la notte, hanno soccorso una persona rimasta bloccata con l'auto circondata dall'acqua in un parcheggio nel quartiere di Sant'Elia. Interventi per cedimenti di muri di tre case disabitate, due a Quartu in via Dante e via Vittorio Emanuele e Cagliari, a Pirri in via Lorenzo il Magnifico. Sempre a Pirri, viale Italia è ancora chiuso al traffico.

Difficoltà in Gallura

Forti temporali si sono abbattuti a più riprese sulla Gallura creando crolli, smottamenti e allagamenti in tutto il territorio. I disagi più gravi sono stati registrati a Olbia, Padru e Monti, dove i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza le zone ed evitare guai peggiori alle persone e alle cose. A Monti lo straripamento di un canale tombato che attraversa il centro del paese ha creato difficoltà e paura. Anche in questo caso l'arrivo dei pompieri si è rivelato determinante per scongiurare danni più gravi.