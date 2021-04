Sit-in IoApro a Roma: piazza blindata, i manifestanti urlano "libertà" e lanciano petardi

Blindati e idranti schierati in varie strade, transenne e chiusure di strade attorno a Montecitorio. Centro storico di Roma blindato per la manifestazione non autorizzata lanciata dal movimento IoApro. Diverse pattuglie anche della Polizia Locale sono impegnate nei servizi di viabilità e nelle chiusure nell'area attorno a piazza di Montecitorio.

La tensione sale in piazza San Silvestro con un lancio di petardi ed oggetti da parte dei manifestanti contro le forze dell'ordine schierate in tenuta antisommossa. I manifestanti, alcuni con le manette, e le mani alzate chiedono di andare verso Montecitorio.

Il sit-in di Ioapro a Roma (Foto Ansa)

Casapound presente

Al grido "riaperture subito" alcuni militanti di Casapound hanno raggiunto piazza San Silvestro per la manifestazione non autorizzata. "La paura di morire non ci sta facendo vivere" recita uno striscione esposto. "Siamo qui a sostegno delle categorie colpite perché lavorare è un diritto" dice un militante

Tensioni a Roma (Foto Ansa)

I cori: libertà

I primi gruppi di manifestanti si sono radunati a piazza San Silvestro intonando cori "Libertà, libertà". "Non siamo partite Iva, siamo persone, siamo famiglie - dice un manifestante arrivato da Napoli - non siamo delinquenti, siamo persone che lavoravano 14 ore al giorno". Mentre un altro aggiunge: "Ci negano anche il diritto di manifestante. E' stata un'impresa arrivare qui".

Tredici identificati

Tredici persone dirette al sit in organizzato sarebbero state bloccate dalle forze dell'ordine alla Stazione Termini e identificate. Secondo quanto si apprende provenivano dalla Sicilia.