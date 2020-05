Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 a Roma: tanta paura ma nessun danno

Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata questa mattina, poco dopo le 5, nell'area metropolitana di Roma. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto epicentro 5 km a sudovest di Fonte Nuova e 11 a nordest della Capitale.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma per il momento non sono state segnalati danni."Al momento alle sale operative dei vigili del fuoco non sono giunte richieste di soccorso né segnalazioni di danni" spiegano i Vigili del Fuoco.