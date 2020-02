Sisma, ok a ordinanza autocertificazione

(ANSA) - ANCONA, 14 FEB - Il Commissario Farabollini d'intesa con le regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ha approvato oggi in cabina di coordinamento la nuova ordinanza che disciplina l'autocertificazione dei professionisti e le fasce di importo relative alla tipologia di intervento a cui si applica. Con ordinanza "omnibus" si interviene sulle maggiorazioni per le murature, l'incremento del compenso per la realizzazione dei piani attuativi, l'alienazione del diritto sull'immobile, l'acquisto del terreno per le opere pubbliche ed il pagamento degli oneri di occupazione del suolo (che saranno ricompresi nel contributo), l'incremento del numero di incarichi per le relazioni specialistiche ed i nuovi scaglioni per la retribuzione delle spese tecniche ai professionisti. Nella 'cabina' è stata anche ratificata la nomina del Comitato Tecnico Scientifico che vede la partecipazione di componenti di elevata professionalità ed esperienza in vari settori.